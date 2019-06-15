نشرة حوادث "الفجر": فتاة تلقي بنفسها أمام المترو.. ومقتل سيدة جمعت بين زوجين بالمعادي
السبت 15/يونيو/2019 - 04:10 م
إيريني صفوت
Advertisements
Advertisements
شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الفجر" أبرز تلك الأخبار:
كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف"
كان نفسي أبقي ضابط".. حبس "شرطي فيصل المزيف" 4 أيام
اتخانقوا على مكان البيع".. تجديد حبس فكهاني لقتله زميله ببولاق الدكرور
استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل فكهاني لزميله ببولاق.. والسبب "مكان الفرشة"
كان يعاني من أزمة نفسية".. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة "غريق الوراق"
عاجل.. فتاة تلقي بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة وادي حوف (فيديو)
اختلس "552 ألف جنيه".. إحالة مسئول بمركز عيادات الأمل التخصصية لـ"الجنايات"
إحالة 16 متهما بقضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي أيوب وأبو النور لـ"الجنايات"
تأجيل سماع مرافعة النيابة بمحاكمة "بديع" وآخرين بـ"اقتحام قسم العرب"
هناء" تطلب الطلاق: "جوزي بخيل.. وسببلنا أمراض نفسية"
40 سببا يدفع لبراءة "بديع" و"الشاطر" وآخرين من تهمة "التخابر مع حماس"
خنق" و"جثة ملفوفة بالبطانية".. نهاية مأساوية لـ"ربة منزل" جمعت بين زوجين بالمعادي
دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة ومهددي الأمن المصري
4 يمزقون جسد مسجل خطر في الطريق العام بالمنصورة.. والسبب "خناقة قديمة"
من ديرب نجم" لـ"النزهة".. رحلة سقوط لـ"لص الحقيبة" في قبضة أمن القاهرة
كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف"
كان نفسي أبقي ضابط".. حبس "شرطي فيصل المزيف" 4 أيام
اتخانقوا على مكان البيع".. تجديد حبس فكهاني لقتله زميله ببولاق الدكرور
استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل فكهاني لزميله ببولاق.. والسبب "مكان الفرشة"
كان يعاني من أزمة نفسية".. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة "غريق الوراق"
عاجل.. فتاة تلقي بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة وادي حوف (فيديو)
اختلس "552 ألف جنيه".. إحالة مسئول بمركز عيادات الأمل التخصصية لـ"الجنايات"
إحالة 16 متهما بقضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي أيوب وأبو النور لـ"الجنايات"
تأجيل سماع مرافعة النيابة بمحاكمة "بديع" وآخرين بـ"اقتحام قسم العرب"
هناء" تطلب الطلاق: "جوزي بخيل.. وسببلنا أمراض نفسية"
40 سببا يدفع لبراءة "بديع" و"الشاطر" وآخرين من تهمة "التخابر مع حماس"
خنق" و"جثة ملفوفة بالبطانية".. نهاية مأساوية لـ"ربة منزل" جمعت بين زوجين بالمعادي
دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة ومهددي الأمن المصري
4 يمزقون جسد مسجل خطر في الطريق العام بالمنصورة.. والسبب "خناقة قديمة"
من ديرب نجم" لـ"النزهة".. رحلة سقوط لـ"لص الحقيبة" في قبضة أمن القاهرة
Advertisements
المزيد عن: محطة وادي حوف محاولة انتحار قتل ثانويه عامه
- آثار انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بالدقي (صور)
- مصرع "فتاة" أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف
- النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة ألقت بنفسها تحت عجلات المترو بدار السلام
- نشرة حوادث الفجر.."حكاية الطفلة نغم.. ولغز اغتصاب طالبة والسيطرة على حريق بفيلا المستشار"
- "كان بينظم حركة المرور".. النيابة توجه عدة تهم لـ"ضابط فيصل المزيف"
- "اتخانقوا على مكان البيع".. تجديد حبس فكهاني لقتله زميله ببولاق الدكرور
- استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل فكهاني لزميله ببولاق.. والسبب "مكان الفرشة"
- عاجل.. فتاة تلقي بنفسها أسفل عجلات المترو بمحطة وادي حوف (فيديو)
- "نجت من الموت بأعجوبة".. استدعاء أهل فتاة حاولت الانتحار أسفل عجلات مترو وادي حوف