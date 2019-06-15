إذاعة مباريات مصر بكأس الأمم الأفريقية على ملاعب جامعة سوهاج

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن إذاعة جميع مباريات مصر بكأس الامم الافريقية، والتي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيه الي 19 يوليو، وذلك علي شاشات عرض ضخمة بملاعب المدينة الجامعية بمدينة ناصر، مشيرا الي ان ذلك يأتي في إطار حرص ادارة الجامعة علي تلبية مطالب المجتمع السوهاجي، ومحبى ومشجعى كرة القدم خاصة في مباريات المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



واوضح عزيز انه سيتم توفير كافة سبل الراحة للمشاهدين خلال بث المباريات، بما يضمن الاستمتاع بالمشاهدة ومتابعة وتشجيع المنتخب الوطني.



يذكر أن مباريات مصر في البطولة تقام علي النحو التالي 2019 216.. مصر& زيمبابوي الساعة 10م و2662019.. مصر& الكونغو الديمقراطية الساعة 10م و3062019.. مصر& اوغندا الساعة 9م.



وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا سيادته ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبًا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.



كما شدد السيد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للسيد الرئيس لحرص سيادته على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين السيد الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.



وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.