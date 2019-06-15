راديو "إنيرجي" يهنئ محمد صلاح فخر العرب بعيد ميلاده (فيديو)

هنأ راديو "إنيرجي"، النجم العالمى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده السابع والعشرين.

وقام العاملون من مقدمي ومعدي البرامج في راديو "إنيرجي" بتصوير مقطع فيديو أرسلوا فيه عبارات التهنئة لـ"فخر العرب" الذي يحل عيد ميلاده اليوم.

ونشر راديو "إنيرجي" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع الفيديو الذي ظهر فيه البعض وهو يرتدي تيشيرت المنتخب المصري. وقام الفنان هشام عباس بغناء مقطع من أغنيته "غنوا لصلاح" في نهاية الفيديو من داخل راديو "إنيرجي".

ويحل عيد ميلاد صلاح قبل 6 أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على أرض مصر، حيث تمنى العاملون بالراديو لصلاح المزيد من التوفيق.