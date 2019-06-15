رفع 118 طن قمامة 16 حالة إشغال وتمهيد ورصف الطرق الداخلية في الفشن ببني سويف
السبت 15/يونيو/2019 - 04:04 م
احمد فتحي الدسوقي
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واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته اليومبة للمجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية في القطاعات الحيوية، حيث قامت "اليوم السبت " الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية بجهود تنفيذية أبرزها رفع 118 طن قمامة، بواقع: 75 طن من المدينة، و12 طن من قرية الفنت، و7طن من قرية اقفهص، و7 طن من ابسوج، و8 طن من قرية شنرا، و9 طن من قرية تلت، حيث تم نقل هذه القمامة والتراكمات لمصنع التدوير بسمسطا.
وتم أيضًا رفع 16 حالة إشغال بمدينة الفشن وقرية اقفهص علاوة على تحرير 8 محاضر اشغال طريق بمحيط طريق السوق،وفي قطاع الصحة فقد تم المرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى: بني منين وسالم البحيري والكنيسة، ومتابعة سير أعمال القافلة الطبية بقرية دلهانس.
وفي مجال متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعي الرصف والإنارة، فقد تمت متابعة أعمال رصف طريق حامد جودة والتي تضمنت وضع التربة السن، وأيضًا تم الانتهاء من تمهيد طريق أبسوح القبلي بالتربة الرملية تمهيدًا لرصفه، وتمهيد طريق بني صالح الفشن،ومتابعة أعمال رصف طريق بني منينشنرا، بالإضافة على متابعة عملية إحلال وتجديد خط المياه بصفط الخرسا، وذلك بالإضافة إلى متابعة توزيع عدد 105 عامود من أعمدة الإنارة في الخطة الإضافية، فضلًا عن تركيب قواعد محول كشك كهرباء بقرية بني منين.
وتم أيضًا رفع 16 حالة إشغال بمدينة الفشن وقرية اقفهص علاوة على تحرير 8 محاضر اشغال طريق بمحيط طريق السوق،وفي قطاع الصحة فقد تم المرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى: بني منين وسالم البحيري والكنيسة، ومتابعة سير أعمال القافلة الطبية بقرية دلهانس.
وفي مجال متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعي الرصف والإنارة، فقد تمت متابعة أعمال رصف طريق حامد جودة والتي تضمنت وضع التربة السن، وأيضًا تم الانتهاء من تمهيد طريق أبسوح القبلي بالتربة الرملية تمهيدًا لرصفه، وتمهيد طريق بني صالح الفشن،ومتابعة أعمال رصف طريق بني منينشنرا، بالإضافة على متابعة عملية إحلال وتجديد خط المياه بصفط الخرسا، وذلك بالإضافة إلى متابعة توزيع عدد 105 عامود من أعمدة الإنارة في الخطة الإضافية، فضلًا عن تركيب قواعد محول كشك كهرباء بقرية بني منين.
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