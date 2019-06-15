رئيس الوزراء يطمئن على الاستعدادات النهائية لبطولة الأمم الإفريقية

يقدم وزير الشباب والرياضة تقريرًا شبه يومى لمدبولى بآخر التطورات الخاصة بالبطولة









قام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بـ8 جولات لاستاد القاهرة، للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، والتى ستنطلق يوم ٢١ يونيو الجارى، بحضور كافة مسئولى الدولة.





تحركات مدبولى سببها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى وجه بضرورة توفير كافة السبل والإمكانيات لتقديم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها.





وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى يتابع بشكل يومي مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، كافة الاستعدادات بمختلف الملاعب التى ستقام عليها البطولة، للتأكد من جاهزيتها، علاوة على عدم التهاون فى أى شيء ومتابعة كافة التفاصيل مع المسئولين عن التجهيزات للتأكد من سلامة كافة المرافق والخدمات الموجودة فى الملاعب والأماكن المحيطة بها.





وطبقا للمعلومات، فإن صبحى يقدم تقريرا شبه يومى لرئيس الحكومة، عن آخر التطورات الخاصة بالاستعدادات لبطولة أمّم إفريقيا، خاصة أن أعين العالم كله ستتجه لمصر فى تلك البطولة، التى تعتبر الحدث الأهم والأكبر فى إفريقيا، ولا مجال لوجود أَية أخطاء.





وأعطى مدبولى تعليمات لكافة الجهات المسئولة عن البطولة، بتوفير كافة السبل والإمكانيات لإنجاح البطولة وظهورها بشكل مميز، وبحسب المعلومات، فإن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وعدد من المحافظين التى ستقام على ملاعبها البطولة، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، للاطمئنان على كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة.





كما تم التأكد من جاهزية كافة الخدمات لجميع الفرق والجماهير، التى ستتواجد فى المحافظات وكذلك القاهرة الكبرى، وضرورة الترحيب بتلك الفرق وتوفير كافة السبل، وتكوين فرق جاهزة للتعامل مع أى مشكلة فى أى وقت وضرورة حلها بسرعة.





ويجرى مدبولى أيضا اتصالات مع المحافظين بشكل مستمر، للتأكد من الاستعدادات، وحل أى مشاكل تواجه المحافظين والعمل على تذليلها، وطالبهم بضرورة إبلاغه فى اَى وقت حال وجود اَى مشكلة، وان هناك اهتماما بهذه البطولة خاصة ان مصر حصلت على تنظيمها قبل ميعاد انطلاقها بشهور قليلة، وهو الأمر الذى تطلب عملًا كبيرا خاصة فى الاستادات التى ستقام عليها البطولة.





ومن المتوقع أن يكثف رئيس الوزراء جولاته خلال الأيام القليلة المقبلة، للاطمئنان على سير الاستعدادات والتجهيزات، وكذلك سيكون على تواصل مستمر مع كافة الجهات، كما يتابع مدبولى مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أدق تفاصيل ملف الاستعدادات الأمنية الخاصة بالبطولة، وتأمين الفرق وجميع المباريات، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، وتقام البطولة فى مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو فى 6 استادات بخمس محافظات.





وبحسب المعلومات الخاصة، فإن شركة المقاولين العرب قامت بعمل عدد من الاستراحات الخاصة بالزوار فى استاد القاهرة، والتى كانت عبارة عن مخازن مغلقة غير مستغلة، وهو ما أتاح استقبال عدد من الزوار، علاوة على وجود صالات مكيفة ليجلس فيها كبار الزوار فى المباريات المهمة، إذ تتمتع بقدر كبير من الخصوصية.



