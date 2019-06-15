"ميركل" توافق على زيادة الإنفاق العسكري الألماني

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن برلين ستزيد من إنفاقها الدفاعي العام المقبل تماشيًا مع الزيادة التدريجية التي حدثت مؤخرًا.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن برلين ستزيد من إنفاقها الدفاعي العام المقبل تماشيًا مع الزيادة التدريجية التي حدثت مؤخرًا.

وقالت "ميركل"، في خطاب أمام الجيش الألماني في يوم البوندسوير: "من الجيد أننا قمنا بزيادة ميزانية البوندسوير لسنوات من أجل أمننا وسنواصل القيام بذلك في العام المقبل".

وقالت "ميركل"، في خطاب أمام الجيش الألماني في يوم البوندسوير: "من الجيد أننا قمنا بزيادة ميزانية البوندسوير لسنوات من أجل أمننا وسنواصل القيام بذلك في العام المقبل".

وأضافت المستشارة، أن الزيادة في الميزانية ستسمح للجيش بالحصول على معدات أكثر حداثة لتكون قادرة على مواجهة التحديات والمهام الجديدة على الصعيدين المحلي والخارجي. ومع ذلك، لم تحدد "ميركل" مقدار ميزانية البوندسوير التي ستزيد في العام 2020.

وأضافت المستشارة، أن الزيادة في الميزانية ستسمح للجيش بالحصول على معدات أكثر حداثة لتكون قادرة على مواجهة التحديات والمهام الجديدة على الصعيدين المحلي والخارجي. ومع ذلك، لم تحدد "ميركل" مقدار ميزانية البوندسوير التي ستزيد في العام 2020.