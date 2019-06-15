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النصر يوضح حقيقة رحيل خليفة مبارك إلى نادي العين

السبت 15/يونيو/2019 - 02:48 م
النصر يوضح حقيقة رحيل خليفة مبارك إلى نادي العين
خليفة مبارك
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أميرة فطيم
 
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تحدث نادي النصر الإماراتي عن حقيقة رحيل اللاعب خليفة مبارك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكانت أشارت العديد من التقارير الإماراتية إلى أن إدارة نادي العين أصبحت قريبة من التعاقد مع خليفة مبارك مدافع نادي النصر الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال نادي النصر في بيانا رسميا: "نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن خليفة مبارك مرتبط بعقد رسمي مع الفريق ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر".

 

وتابع: "تؤكد شركة كرة القدم بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته".

 

يُذكر أن خليفة قد قدم أداء مميز رفقة الأبيض في كأس آسيا 2019.

 

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