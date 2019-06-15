"السيسي" الداعم الأول للرياضيين.. كيف يساند الرئيس "الفراعنة"؟

دائمًا ما يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب المصري، ويساندهم في لحظات الانتصار والانكسار، وبخاصة الرياضيين، الذين حصدوا جوائز عالمية، ورفعوا اسم مصر عاليًا، في المحافل الدولية، ولهذا زار الرئيس، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.





ويرصد "الفجر" ، مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المساندة للرياضيين في مصر، والداعمة لهم.

زيارة المنتخب الوطني

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال يونيو الجاري، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.





تكريم منتخب الاسكواش

وسبق زيارة المنتخب الوطن، لقاء "السيسي"، بعدد من لاعبات الإسكواش المصريات، لتكريمهم، على رأسهم رنيم الوليلي، ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولي.





استقبال بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط

وسابقًا، استقبل الرئيس، أعضاء البعثة الفنية المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط والتي أقيمت في إسبانيا، وأكد أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راقي يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.





إصابة "صلاح"

وعقب "السيسي"، على إصابة محمد صلاح في ليفربول، حيث قام بالدعاء له بالشفاء، وغرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمساندة صلاح قائلًا: "أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته، وأتمنى أن يعود للملعب قريبًا ويظل نجمًا مصريًا متألقًا".





وكانت أول المواقف عندما كان صلاح يلعب فى فريق روما الإيطالي، حيث استقبله السيسي في القصر الرئاسي بعدما تبرع لصندوق تحيا مصر بـ5 ملايين جنيه.





إنجازات وميداليات ببطولات العالم

كما كرم "السيسي"، 32 لاعبًا ولاعبة من 9 اتحادات رياضية مختلفة بعد تحقيق إنجازات وميداليات ببطولات العالم المختلفة، والألعاب التي تم تكريم لاعبيها هي رفع الأثقال، والاسكواش، والجودو، المصارعة، السلاح، الكارتيه، الخماسى الحديث، ورفع الأثقال البارالمبى، والسباحة البارالمبية، بمقر الرئاسة.





ومنح "السيسي"، عددًا من اللاعبين وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، خلال حفل التكريم الذي أقامه للرياضيين ممن حققوا ميداليات وإنجازات خلال بطولات العالم في الفترة الأخيرة.





تكريم شخصيات رياضية

كما كرم الرئيس، 20 شخصية رياضية في إطار حرصه على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، على هامش منتدى شباب العالم، تحت إشراف "السيسي"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.





وضمت القائمة التي يكرمها الرئيس 20 اسمًا بارزًا من أكثر الشخصيات الرياضية الناجحة في الفترة الأخيرة، لعل أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، هداية ملاك بطلة التايكوندو الحائزة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريودى جانيرو، ومحمد إيهاب و سارة سمير بطلا رفع الأثقال وأصحاب برونزية ريو دي جانيرو، والسباحة العالمية فريدة عثمان صاحبة أول ميدالية مصرية في تاريخ بطولات الدول العالمية ببرونزية مونديال المجر 2017، كما تضم القائمة ياسر حفني و إسلام حامد لاعبا منتخب الخماسي الحديث.





التأهل لمونديال روسيا 2018

وفي أول مناسبة اجتماعية، يشهدها مركز المؤتمرات الجديد بالتجمع الخامس، استقبل "السيسي"، لاعبى المنتخب المصرى وجهازهم الفنى، والقائمين على المنتخب، لتكريمهم بعد التأهل التاريخى إلى نهائيات كأس العالم، "روسيا 2018"، وكرم جميع أفراد المنتخب الوطني، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبطال التأهل التاريخي الذي غاب عن مصر لمدة 28 عامًا.





استقبال بعثة المنتخب بعد الخسارة

وبعد فشل المنتخب الوطني في حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية 2017، عقب الخسارة في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين لهدف.





حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال بعثة المنتخب الوطني، في مطار القاهرة، عقب عودتهم من المشاركة في البطولة.





والتقط أفراد البعثة صورة تذكارية جماعية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مصافحته لهم وتهنئتهم على الأداء المشرف، مؤكدًا أن الرياضة مكسب وخسارة، وهذا لا يقلل من المجهود الكبير الذي بذلوه، لترتفع الروح المعنوية للاعبين بعد مرارة الخسارة.



