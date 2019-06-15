نجم شبيبة القبائل يؤكد تعاقده مع الترجي التونسي
السبت 15/يونيو/2019 - 02:41 م
مروى الجلاصي
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أكد إلياس الشتي أن إدارة شبيبة القبائل الجزائري، قد اتفقت رسميا مع نظيرتها في الترجي الرياضي التونسي، ومن المتوقع أن يتم الإمضاء خلال الساعات القليلة القادمة.
وقد نقل موقع 'نسمة سبور' اليوم السبت 15 جوان 2019، تصريح الشتي الذي يأتي إنتدابه من أجل تعويض أيمن بن محمد الذي ينتهي عقده موفى الشهر الجاري، والذي بات يرغب في خوض تجربة إحترافية جديدة في القارة العجوز.
ويجدر التذكير، بأن إلياس الشتي كان قد أدلى بتصريحات منذ جانفي المنقضي، يؤكد فيها أن تعاقده مع الترجي سيجعله قريبا من عائلته التي تقطن في مدينة عنابة الحدودية.
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