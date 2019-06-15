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المنتخب الوطني يخوض مرانا خفيفا استعدادا لمواجهة غينيا

السبت 15/يونيو/2019 - 02:34 م
المنتخب الوطني يخوض مرانا خفيفا استعدادا لمواجهة غينيا
منتخب مصر
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محمد الصو
 
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يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، مرانًا خفيفًا مساء اليوم على ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة غينيا وديًا.

 

وتلقى المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة، عقب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لمعسكر الفريق صباح اليوم، والتي حثهم خلالها ببذل أقصى جهد لحصد بطولة الأمم الإفريقية.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني، وديًا مساء غدًا ببرج العرب، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 المقبل.

 

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