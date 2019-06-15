"أسلحة" و"تجار مخدرات".. حصيلة حملة "الأمن العام" بمنطقة السحر والجمال





ضبط (عاطلان، سنى 24، 25 ) حال تواجدهما بالحى العاشر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (50 جرام من مخدر الهيروين، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار.

ضبط (عاطلان، سنى 20، 25 ) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز بلبيس بمديرية أمن الشرقية، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش و4 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

ضبط (عاطل، سن 31 ) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته (30 جرام من مخدر الهيروين، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل، سن 17، سبق إتهامه فى قضية "هتك عرض") حال تواجده بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها فقد أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: