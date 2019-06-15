4 يمزقون جسد مسجل خطر في الطريق العام بالمنصورة.. والسبب "خناقة قديمة"

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على أحد الأشخاص بالطريق العام بالمنصورة .









ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من (أربعة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، سلاح أبيض"سكين ")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على أحد المتهمين بالضرب وإحداث إصابه به.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبلغ لوحدة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإصابة (مسجل شقي خطر "فرض سيطرة ونفوذ"، سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة بجروح قطعية متفرقة بالجسم.