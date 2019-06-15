نافع بن عاشور يفوز برئاسة الجمعية التونسية للإعلام الرياضي

إلتأم اليوم المؤتمر التأسيسي للجمعية التونسية للإعلام الرياضي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وقد تم اختيار الهيئة التأسيسية للجمعية والمتكونة من :





نافع بن عاشور

المكي العوني

جمال القاسمي

خالد شوشان

محمد العبدلي

وفاء فدو

محمد فليس

مهدي بن عمر

محمد الهادي بولعابة





وقدا أشرف على المؤتمر اوبي ميتشال نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للصحفيين الرياضيين، وحضره أكثر من 135 صحفيا رياضيا.