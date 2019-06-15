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"لعودة المظهر الجمالي".. مدير أمن الجيزة يوجه بإزالة عشش السكك الحديد

السبت 15/يونيو/2019 - 02:35 م
لعودة المظهر الجمالي.. مدير أمن الجيزة يوجه بإزالة عشش السكك الحديد
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، مدعومين بقوات الأمن المركزي لتنفيذ قرارات الإزالة لعشش السكك الحديد.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة، عن إزالة العديد من العشش والمنازل العشوائية، لعودة المظهر الجمالي للمنطقة.

وشدد مدير الأمن خلال حملته بحسن معاملة المواطنين، والتصدي لأي محاولات شغب أو الخروج عن القانون.
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