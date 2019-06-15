محافظ الشرقية يلتقي مدير الأمن بمكتبه

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرية أمن الشرقية، حيث التقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد.





وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها لخدمة الوطن والمواطن وتوفير الأمن والأمان والاستقرار ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي املاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.





كما طالب المحافظ بتفعيل قرار حظر سير مركبات التوكتوك وتكثيف التواجد المروري بالشوارع الرئيسية لضبط المخالفين ونقل الباعة الجائلين للأسواق الحضارية و المقامة بمنطقة القناطر التسعة و ترعة مشتول القاضي لفتح الشوارع الرئيسية أمام حركة السيارات و عبور المواطنين و خلق محاور مرورية جديدة لإعادة الوجه الحضاري و الجمالي لمدينة الزقازيق.





ومن جانبه أعرب اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية عن إمتنانه و تقديره لزيارة محافظ الشرقية و الوفد المرافق له بمكتبه مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية بما يعود بالنفع و الفائدة على أبناء المحافظة مشيراً إلى أننا جميعاً نعمل من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الشرقاوي.



