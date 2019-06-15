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4 محاضر غش وتأخر فتح لجنة في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

السبت 15/يونيو/2019 - 02:27 م
4 محاضر غش وتأخر فتح لجنة في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية
طالب
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إسلام علي وسمر السيد
 
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة.

وشهدت تحرير 4 محاضر غش لطلاب حاولوا الغش في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لشعبة الرياضيات، داخل لجان الامتحان بمدارس "خالد بن الوليد" الابتدائية بأبو كبير، و"فاقوس" الرسمية للغات، والنصر" للتعليم الساسي بفاقوس.

وتأخر فتح إحدى اللجان بمدرسة "طلعت حرب" الثانوي بمنيا القمح، بسبب تبديل كراسات افجابة مع مدرسة أخرى، وذلك لمدة 15 دقيقة تمت إضافتهم لوقت الإجابة.
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