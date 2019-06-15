8 فوائد للفتاة المستقلة.. تعرفي عليها

في السطور التالية ننشر لكِ فوائد العزوبية والاستقلال بالنفس، وفقا لما نشرته مجلة «TIME».





1- عقل سليم

العلاقات مكلفة عقلياً والشراكة تأخذ مساحة كبيرة في رؤوسنا، وعلى الرغم من أن الكثير من هذا يحدث دون وعي، إلا أنه ببساطة يصبح الشخص أقل قدرة على التفكير في نفسه، ويمكن أن يكون الخلاف العاطفي مع الشريك مستهلكاً جداً للعقل، وقد تكون الاضطرابات التي تواجهينها مع شريكك أو الخوف على صحته ورفاهيته ستحملك الكثير من الجهد.





2- التواصل مع النفس

يقول بعض الأشخاص في كثير من الأحيان، عندما يكونون في علاقات أنهم فقدوا أنفسهم، وهذا لأنهم توقفوا عن فعل الأشياء التي يحبونها بشكل مستقل، ففي العلاقات يخاطر الناس بفقدان التواصل مع أنفسهم؛ لأن لديهم وقتاً أقل لأنفسهم والتركيز على تنميتهم الشخصية، وعندما تكونين وحدك فإنك تخلقين فرصة لأن تكوني أكثر اتصالًا مع نفسك.





3- معرفة ما تريدينه من الحياة

عندما لا نكون في علاقة، لدينا بعض الوقت لنعرف ما يهمنا وما نقدره، وهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه إعادة التقويم والتأمل في الدروس المستفادة من العلاقات السابقة، وأن تكوني عزباء هو الوقت المثالي لإعادة تقييم هويتك وأين تريدين أن تكوني في الحياة، وما هي التغييرات التي تريدين إجراءها؟ ما هي الصفات التي ترغبين في تطويرها؟ لديك الآن الوقت والقدرة على التركيز على العامل الثابت الوحيد الذي سيخلق التغيير الذي تبحثين عنه بنفسك.





4- الخيار الأفضل لك

كونك في علاقة ليس دائماً الخيار الأمثل للجميع، إذا فكرنا في ثلاثة خيارات، أحد الخيارات هو أن تكوني سعيدة عندما تكونين بمفردك، والخيار الآخر هو أن تكوني غير سعيدة في العلاقة، والخيار الآخر هو أن تكوني غير سعيدة، إن كونك عزباء وسعيدة يبدو أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق لشخص يبحث عن الحب ولا يجده.





5- المسؤولية المالية

أحد الامتيازات التي ينسبها الأشخاص للعلاقات في أغلب الأحيان هي قدرة كلا الطرفين على مشاركة المسؤوليات والأعباء المالية، لكن الخبراء يقولون إن كونك عزباء يمكن أن يحفزك في الواقع على أن تكوني أكثر نشاطًا واستقلالية من الناحية المالية، وفي بعض الأحيان عندما تكونين عزباء ولا تتقاسمين النفقات مع شخص آخر، فأنت تدفعين نفسك للمضي قدماً وأن تكوني مسؤولة مادياً لأنك لا تعتمدين على شخص آخر لتغطية نفقاتك.





6- تعيشين لنفسك

الشراكة يمكن أن تكون رائعة عندما يكون لدينا شخص نتشارك معه اهتماماته وهواياته، وقد نكون مضطرين أحياناً لمجاراة شريك حياتنا في هواياته التي لا نفضلها، أو أشخاص قد لا نتأقلم معهم، ولكن عندما نكون بمفردنا، فنحن مطالبون بالتركيز على مجالات حياتنا التي تحتاج إلى اهتمام، وأمورنا التي نحب فعلها.