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جوميز يحسم مصيره مع الهلال السعودي

السبت 15/يونيو/2019 - 01:23 م
جوميز يحسم مصيره مع الهلال السعودي
جوميز
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أميرة فطيم
 
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حسم المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، مصيره مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

 

وأكد جوميز في تصريحات لموقع "Haber7" التركي، بقاءه في صفوف الهلال، الموسم المقبل، مؤكدًا على أنه وعائلته قضوا موسمًا رائعًا في المملكة، ويشعرون بأنهم في بيتهم.

 

كما نفى جوميز وصول عرض من نادي فناربخشه التركي، للتعاقد معه في الصيف الحالي، مشددًا على أنه من المستحيل أيضًا أن ينتقل إلى هذا النادي، لعشقه الكبير للغريم الأزلي جلطة سراي.

 

كما وعد المهاجم الفرنسي، جماهير الهلال بأن يكون الموسم القادم، أفضل بكثير من العام الماضي، والذي فشل فيه الفريق في التتويج بلقب الدوري.

 

وانتقل صاحب ال33 عاما، إلى نادي الهلال، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، حيث حل وصيفًا في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بـ21 هدفًا.

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