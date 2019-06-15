"عنيك في عنينا" تجري 70 عملية وتوزع 312 نظارة طبية للأهالي بالأقصر

بإحدى مستشفيات العيون بالأقصر.



وأوضح عبد اللطيف، أنه تم توزيع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية، ممن تقرر بعد الكشف عليهم احتياجهم للنظارات الطبية مشيرا إلى أن قافلة قرية الضبعية بمركز القرنة استهدفت القرى المحيطة قرى الكيمان، والقرنة الجديدة، والسيول، واصفون، وعدد من القرى المحيطة.



يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، انطلقت في يناير 2017 بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية، وانطلقت في 16 محافظة، ونجحت في الكشف على عيون 150 ألف مواطن بالمجان.



وأشار إلى أن العمليات تضمنت، عمليات مياه بيضاء، ومسح عدسة، وظفرة جميعها بالمجان لغير القادرين