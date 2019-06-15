"عنيك في عنينا" تجري 70 عملية وتوزع 312 نظارة طبية للأهالي بالأقصر
السبت 15/يونيو/2019 - 01:22 م
طاهر الحساني
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تمكنت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية برعاية رئاسة الوزراء، في إجراء عشرات عمليات العيون، وتوزيع النظارات الطبية، لأهالي قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة بمحافظة الأقصر.
وقال محمد عبد اللطيف مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالأقصر، إن الحالات المستفيدة من اجراء العمليات وتوزيع النظارات الطبية تم اكتشافها خلال قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي انطلقت في وقت سابق بقرية الضبعية، والتي تم الكشف على 800 مواطن خلالها بالمجان، وصرف 170 عبوة علاج، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لبحث مدى استحقاقها ثم إجراؤها بالمجان، التي بلغ عددها 70 عملية.
وأشار إلى أن العمليات تضمنت، عمليات مياه بيضاء، ومسح عدسة، وظفرة جميعها بالمجان لغير القادرين بإحدى مستشفيات العيون بالأقصر.
وأوضح عبد اللطيف، أنه تم توزيع 312 نظارة طبية لأهالي الضبعية، ممن تقرر بعد الكشف عليهم احتياجهم للنظارات الطبية مشيرا إلى أن قافلة قرية الضبعية بمركز القرنة استهدفت القرى المحيطة قرى الكيمان، والقرنة الجديدة، والسيول، واصفون، وعدد من القرى المحيطة.
يذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، انطلقت في يناير 2017 بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية، وانطلقت في 16 محافظة، ونجحت في الكشف على عيون 150 ألف مواطن بالمجان.
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