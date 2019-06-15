لعروس شهر 8 و9.. مكياج فرنسي ناعم ورومانسي

إذا كان فرحك في شهر 8 أو شهر 9 القادمينن، وللحصول على مكياج فرنسيّ ناعم بأسلوب المحترفين، عليك التركيز على البشرة حيث يجب أن تكون صافية وخالية من الشوائب، الموحّدة بلون طبيعيّ البعيد عن صيحات الكونتور، النحت، البرونزر والظلال الداكنة.





وبدلاً من الفاونديشن يفضّل اختيار كريم الترطيب الملوّن، لأنّكِ لا تحتاجين سوى لتغطية خفيفة مع ضربات الكونتورالطبيعيّة.





جرّبي كريمات البي بي الـ BB Cream المميّزة لبشرة نضرة وصافية مع القليل من الكونسيلر حول العينين وعلى بقيّة مناطق الوجه بطريقة التربيت. استعيني بالبلاشر المضيء لمنح الوجنتين إشراقة ناعمة ولافتة في آن.





قد تحتاجين إلى القليل من الظلال الترابيّة الخافتة والناعمة لتظليل الجفنين بأسلوب ناعم وخفيف، إلّا أنّ خطوة الآيلاينر السائل باللّون الأسود تحتاج إلى إتقان ليكون المكياج الفرنسيّ مثاليّاً.





لا يقصد بالآيلاينر خطوطه الكثيفة والعريضة بأسلوب عين القطة المجنّح، بل لا بدّ أن يبدو خطّاً رفيعاً مع سحبه قليلاً نحو الخارج لرفع العين إلى الأعلى.





تأتي الآن خطوة أحمر الشفاه البارز الذي يميّز المرأة الفرنسيّة الأنيقة. احرصي على اتّباع خطوات تجميل الشفاه بإتقان شديد للحصول على شفاه مكتنزة مطليّة بالأحمر المطفأ أو الناعم، وفقاً لخياركِ الشخصيّ، بأسلوب كلاسيكيّ وجذّاب.



