محافظ الجيزة: بدء إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان عشش السودان

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بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أعمال إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي، وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش، وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الإنفاق.



وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإزالة صباح اليوم، للتأكد من سرعة التنفيذ لبدء تسليم الأرض خالية إلى مديرية الإسكان للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع ببناء العقارات للمستحقين.



وأكد المحافظ خلال أعمال الإزالة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل وتم تسكين ساكني العشش المستحقين بها وذلك من خلال لجان تم تشكيلها مسبقا لحصر الأسر الموجودة بالعشش.



وأشار راشد ان أعمال الإزالة للعشش جاءت تمهيدا لبدء إنشاء 84 شقة سكنيه لمواطني عشش السودان للعيش بها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والغير آمنه وتحسين مستوي المعيشة لمواطنيها وأحداث طفرة في الخدمات المقدمة لهم افتًا انه تم منح ساكني العشش القيمة الإيجارية لتأجير شقق سكنيه لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم وتسكينهم بها.



وأكد المحافظ انه تم تسكين 40 أسرة خلال شهر فبراير الماضي بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش السودان، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه.



ومن جانبه أكد اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي، انه تم الدفع بمعدات الحي وعمال الإزالات لبدء أعمال الإزالة صباح اليوم، مشيرًا انه يتم بناء وحدات جديدة مكان العشش التى يتم إزالتها بشكل تدريجي، حيث تم بناء عدد من الوحدات لقاطني المنطقة ويتم نقل سكان تلك العشش لمساكن آدمية وقد تم تنفيذ ثلاث مراحل منها.



كما أشار أنه تم إزالة الفتارين والأكشاك وكافة أوجه التعديات بمنطقة الكوبري الخشب.



