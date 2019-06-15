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اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام

السبت 15/يونيو/2019 - 01:16 م
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
الفنانة ياسمين صبري
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لإطلالة انيقة وجذابة هذا العام، يمكنك إقتباس إطلالتك من الفنانة المتألقة ياسمين صبري، لما تتميز في إطلالتها بالبساطة والرقة، وجمعنا لكِ أبرز الإطلالتك التي تناسب زوقك:

ياسمين صبري بفستان عصري
واللافت في اطلالات ياسمين صبري، أنها تجمع بين الأناقة والبساطة، كما أنها حتى لو اختارت اطلالات مكررة تساعدها قوامها، فهي تحرص على أن تبرز الاطلالة بشكل مميز مهما كانت بسيطة أو مكررة، لتبدو في غاية الأناقة.

ياسمين صبري بفستان باللون الذهبي
غالبًا ما تختار النجمة المصرية ياسمين صبري الفساتين الطويلة في المناسبات والمهرجانات، منها البراقة والمخمل، وعلى الرغم من أنها اطلالات اعتمدتها الكثير من النجمات إلا أنّ ياسمين بدت أكثر أناقة وتألقًا من غيرها.

ياسمين صبري تتألق بالبليزر
نظرة واحدة على صفحات ياسمين صبري في وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر لنا أنّ النجمة من عشاق ارتداء البليزر.
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
اقتبسي إطلالتك من الفنانة ياسمين صبري هذا العام
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