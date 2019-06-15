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صراع بين شباب الأهلي والاتفاق على صفقة بن يطو

السبت 15/يونيو/2019 - 01:17 م
صراع بين شباب الأهلي والاتفاق على صفقة بن يطو
محمد بن يطو
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أميرة فطيم
 
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كشفت تقارير صحفية عن تنافس عدة أندية في الخليج لضم محمد بن يطو، مهاجم نادي الفجيرة الإماراتي (الذئاب)، بعدما أعلنت إدارة النادي انتهاء عقده خلال الصيف المقبل.

 

وأشارت صحيفة "الملعب" السعودية إلى سعي شباب الأهلي، من جانب دوري الخليج العربي، ونادي الاتفاق، من جانب دوري المحترفين السعودي، للظفر بخدمات اللاعب قبل موسم 2019و2020.

 

وترجّح التقارير وجود المزيد من الأندية المهتمة بخدمات النجم الجزائري في كلٍ من مسابقتي الدوري الإماراتية والسعودية، لا سيما بسبب تجربته السابقة مع الشباب.

 

يذكر أن محمد بن يطو صاحب الـ 29 عامًا قد مر بتجربة ناجحة داخل دوري المحترفين من خلال نادي الشباب الصيف الماضي، ومن المرجح أن يعود مرة.

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