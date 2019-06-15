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تفحم شاحنة محملة بالبطاطس وخسائر بالملايين في الوادي الجديد

السبت 15/يونيو/2019 - 01:16 م
تفحم شاحنة محملة بالبطاطس وخسائر بالملايين في الوادي الجديد
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هدير محمود
 
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اندلع حريق في سيارة نصف نقل محملة بمحصول بطاطس، اليوم السبت، بطريق الفرافرة - القاهرة بالوادي الجديد. 

وتلقى مدير أمن الوادى الجديد اللواء محمد كمال سالم، إخطارا، يفيد تفحم سيارة نصف نقل بمركز الفرافرة.
 
وتبين اندلاع حريق في سيارة نصف نقل رقم (8563 ر. س. ب) نقل الشرقية، محملة بمحصول البطاطس بطريق الفرافرة – القاهرة بالقرب من منطقة سهل بركة، بالفرافرة، ومتجهة لمدينة الخارجة يقودها أمير جاب الله رضوان 24 سنة، سائق ومقيم الشرقية. 

وتحرر محضر بالحادث، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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