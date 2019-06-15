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برشلونة يتفاوض مع نجم الدوري الألماني

السبت 15/يونيو/2019 - 01:01 م
برشلونة يتفاوض مع نجم الدوري الألماني
جيريرو
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أحمد عصام
 
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بدأ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في التفاوض مع الظهير البرتغالي رافائيل جيريرو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إلى ن البارسا يتابع جيريرو منذ فترة طويلة مع بوروسيا دورتموند ومنتخب البرتغال، ويمكن أن يصبح ظهير إيسر الفريق الألماني هو اللاعب الذي سيتنافس مع جوردي ألبا.

 

ويتبقى في عقد جيريرو مع بوروسيا دورتموند سنة واحدة فقط، والبارسا واثق من إجراء نقل منخفض القيمة، على الرغم أن الظهير لديه عروض أخرى.


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