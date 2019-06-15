إزالة تعديات على 700 ألف متر مربع أراضي حكومية بالطائف

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نفَّذت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية "بلدية جنوب الطائف"، أعمال إزالة لتعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمنطقة كلاخ بمساحة 700 ألف متر مربع.



وتمثلت التعديات المخالفة، في إقامة شبوك وغرف وأحواش، وحظائر للأغنام وعقوم ترابية، ومنشآت من الصفيح، وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية.



وأوضحت أمانة الطائف، أن البلدية الفرعية تابعت أعمال التعدي بالمنطقة، ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض المعتدى عليها، وجرى إنذار المتعدي وإخلاء المنطقة من الإحداثات فورًا، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات إزالة التعديات؛ بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.



وحذَّرت الأمانة بالتعامل بشكل صارم مع أي حالة تعدٍ يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية، التي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح، ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة على شكل عقوم ومنازل سكنية، واستراحات وأحواش من البلوك وغيرها، ما يستدعي التدخل السريع حفاظًا على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع أمانة الطائف المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية.



يشار إلى أن التعديات على الأراضي تشمل، وفقًا للتعريفات النظامية، الاستحواذ على الأراضي الحكومية بغير حق، أو دون حصول المعتدي على سند أو وثيقة، أو ادعاء بعض الأشخاص ملكية أرض بحجة وضع اليد عليها؛ حيث ينص نظام البلديات والقرى على أن «مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتضمن تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات، التي توقع على المخالفين للأنظمة».



وتنص لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، على تغريم أي مخالف يعتدي على الأراضي دون مستمسكات شرعية، بمبلغ 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة المقررة في حالة تكراره المخالفة، على أن تتم زيادة الغرامة إلى مبلغ 40 ألف ريال في حالة ارتكابها للمرة الثالثة.



وتلتزم جميع الجهات الحكومية، التي تملك أراضي بيضاء، وفقًا للائحة، بتسوير أراضيها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، على أن تقوم بتوضيح ما عليها من منشآت، في حالة قيامها برفع الأراضي مساحيًا.



