وائل كفوري يستعد لمهرجان "طرابلس الدولي"

يستعد الفنان وائل كفوري، لمهرجان"طرابلس الدولي" حيث يحيي حفله بالمهرجان يوم 22 يونيو.





وسيقدم وائل، في الحفل باقة من اجمل اغانيه وسط حضور من المتوقع ان يكون ضخم، كما يستعد لفعاليات "مهرجان بيروت" يوم 11 يوليو المقبل.



