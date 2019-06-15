وائل كفوري يستعد لمهرجان "طرابلس الدولي"
السبت 15/يونيو/2019 - 01:07 م
نور طلعت
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يستعد الفنان وائل كفوري، لمهرجان"طرابلس الدولي" حيث يحيي حفله بالمهرجان يوم 22 يونيو.
وسيقدم وائل، في الحفل باقة من اجمل اغانيه وسط حضور من المتوقع ان يكون ضخم، كما يستعد لفعاليات "مهرجان بيروت" يوم 11 يوليو المقبل.
وسيطرح كفوري، أغنيه جديدة تحت عنوان "استشبهت فيكي"، وقد نشر وائل صورة ترويجية من ستوديو التسجيل ظهر فيها وهو يداعب فيها شعر سيدة لم يظهر وجهها.
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