ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وائل كفوري يستعد لمهرجان "طرابلس الدولي"

السبت 15/يونيو/2019 - 01:07 م
وائل كفوري يستعد لمهرجان طرابلس الدولي
وائل كفوري
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements

يستعد الفنان وائل كفوري، لمهرجان"طرابلس الدولي" حيث يحيي حفله بالمهرجان يوم 22 يونيو.


وسيقدم وائل، في الحفل باقة من اجمل اغانيه وسط حضور من المتوقع ان يكون ضخم، كما يستعد لفعاليات "مهرجان بيروت" يوم 11 يوليو المقبل.


وسيطرح كفوري، أغنيه جديدة تحت عنوان "استشبهت فيكي"، وقد نشر وائل صورة ترويجية من ستوديو التسجيل ظهر فيها وهو يداعب فيها شعر سيدة لم يظهر وجهها.

Advertisements
المزيد عن: فنانين فن اخر اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية