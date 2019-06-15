استشاري جراحات سمنة يوضح خطورة السمنة على صحة الأطفال

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أوضح الدكتور هشام عبد الله، إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، أن سمنة الأطفال تمثل إحدى أخطر المشكلات الصحية العمومية في القرن الحادي والعشرين، ومن المحتمل أن يظل الأطفال الذين يعانون من السمنة على حالهم عند الكبر أن يتعرضوا أكثر من غيرهم، لمخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية في سن مبكرة.



وأكد عبد الله، أن السمنة عند الأطفال هي اضطراب يؤثر في الأطفال والمراهقين حيث يتجمع في جسم الطفل كمية زائدة من الدهون وينتج عن هذا زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعي الذي يناسب عمره وطوله، كما تعد سمنة الأطفال مثيرة للقلق لارتباطها بزيادة خطر اصابة الطفل بالاضطرابات الصحية المؤثرة غالبًا في البالغين كالسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.



وأضاف، ان من ضمن الأسباب التي تسبب سمنة الأطفال الإفراط فى تناول الطعام الغير صحي الغني بالسعرات الحرارية مثل العصائر السكرية والمشروبات المحلاة والحلويات ورقائق البطاطس، وعدم ممارستهم للتمارين الرياضية بشكل كاف والادمان على التكنولوجيا والألعاب التي لا يكون فيها نشاط حركي.



وحذر عبد الله، من الإستمرار فى الإحتفاظ بالسمنة عند الأطفال لأنها بمثابة القاتل الناعم الذى يجب التخلص منها بشكل سريع وبشكل لا يحتاج الى أى تأجيلات فى الوقت أو العمر وخاصة أن الأطفال هم المستقبل.