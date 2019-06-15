ضبط طالب أثناء تصويره أجزاء من امتحان 'الاستاتيكا' وسحب هاتفه بطوخ 

Advertisements

شهد امتحان الاستاتيكا للمرحلة الثانوية للعام الدراسى ٢٠١٩/٢٠١٨ بمحافظة القليوبية، اليوم السبت ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بمدينة طوخ أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان وتم سحب الهاتف المحمول وتحرر محضر بالواقعة .



ومن جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ مؤكدًا على قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.



وأكد عجلان اتخاذ كافة الإجراءات لضبط اللجان والتصدى لمحاولات الغش وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ووجود لجان متابعة فضلا عن تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

