"خنق" و"جثة ملفوفة بالبطانية".. نهاية مأساوية لـ"ربة منزل" جمعت بين زوجين بالمعادي
السبت 15/يونيو/2019 - 01:05 م
داليا عادل
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تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل ربة منزل على يد عشيقها السائق والتخلص من جثتها بمنطقة المعادي.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن ربة منزل ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم، وبعد ذلك تطورت بينهما لعقد عرفي، وذلك على الرغم من زواجها رسميًا من شخص أخر ما يزيد عن 11 عامًا، وجمعت بين الزوجين في وقت واحد وأنجبت منه الأطفال، وعندما قررت الانفصال عن المتهم قرر الانتقام والتخلص منها عقب استدراجها.
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن ربة منزل ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم، وبعد ذلك تطورت بينهما لعقد عرفي، وذلك على الرغم من زواجها رسميًا من شخص أخر ما يزيد عن 11 عامًا، وجمعت بين الزوجين في وقت واحد وأنجبت منه الأطفال، وعندما قررت الانفصال عن المتهم قرر الانتقام والتخلص منها عقب استدراجها.
وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليها، عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية بالجسد، وتبين أن السيدة 50 سنة، وأن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الخنق، حيث تبين آثار زرقان حول الرقبة وتم التحفظ على بطانية كانت الجثة ملفوفة بها، ونقلها إلى مشرحة زينهم وأمرت بالتحفظ على الجثة.
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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