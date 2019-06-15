أبرزها "الوضع المظلم".. تعرف على مزايا تطبيق "فايبر" الجديدة
السبت 15/يونيو/2019 - 01:01 م
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كشف تطبيق فايبر للتراسل الفوري عن تحديث جديد به العديد من المزايا التي تناسب المستخدمين، ومن أبرز مزاياه المتوفرة، ميزة الوضع المظلم وخاصية تحرير الرسائل المرسلة، مع إمكانية الرد على بعض الرسائل بشكل خاص كما هو الحال فى واتس آب.
وبحسب ما نشره موقع The Verge الأمريكي، فستوفر الآن قائمة الدردشة الرئيسية حالة محادثة معينة، كما سيرى المستخدم ما إذا كان شخص ما قد قرأ رسالته أم أنه يكتب ردا، أو إذا تواجدت مسودة معلقة، كذلك سيمكن للمستخدم أيضا معرفة نوع المرفق الذي تلقاه مثل معرفة ما إذا كان شخص ما قد أرسل صورة أو فيديو أو ملصق.
كذلك سيكون هناك تسهيل كبير يهدف لعرض المجموعات التي يشترك فيها المستخدم مع شخص معين، والتي يمكنك الوصول إليها بشكل مباشر من خلال شاشة المعلومات عند التحدث إليهم، أما على نسخة سطح المكتب سيتم المدّ ببعض الحماية الإضافية، ليتمكن المستخدمين من قفل الدردشة بكلمة مرور.
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