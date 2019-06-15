رئيس جامعة كفر الشيخ: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات الفراعنة مجانا

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قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، إن الجامعة ستعرض مباريات المنتخب المصري في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على شاشتين كبيرتين موجودتين داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى وجود شاشات التليفزيون فى الصالات داخل المدن الجامعية.



وأضاف أن الجامعة تساند المنتخب المصري خلال مسيرته فى منافسات هذه البطولة المهمة عبر تحفيز الطلاب على دعم الفراعنة، مشيرا إلى تنفيذ الجامعة لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.