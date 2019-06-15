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أفراح وزغاريد في السويس لسهولة "الاستاتيكا".. (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 01:00 م
أفراح وزغاريد في السويس لسهولة الاستاتيكا.. (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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عبر طلاب الثانوية العامة بالسويس عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" وهو رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، والذين أدوه صباح اليوم السبت، فى 14 لجنة امتحانية على مستوى أحياء السويس الخمسة.

وأكد طلاب الثانوية العامة فى السويس، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض الأسئلة البسيطة التي تظهر إمكانيات الطالب.

وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتي قامت بوضع حواجز مرورية في محيط اللجان الامتحانية، لتيسير حركة الطلاب إلى اللجان، كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أي مؤثرات خارجية تحول دون أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.

الجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة بالسويس يبلغ عددها 4160 طالباـ و14 استراحة لمراقبى الامتحانات المتغتربين الذين يبلغ عددهم 840 ملاحظا بينهم 14 رئيس اللجنة و14 مراقبا أول.

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