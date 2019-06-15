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البابا تواضروس يعمد ثلاثة أطفال بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

السبت 15/يونيو/2019 - 01:00 م
البابا تواضروس يعمد ثلاثة أطفال بكنيسة السيدة العذراء بشبرا
البابا تواضروس
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ماريان عيد
 
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قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتعمد ثلاثة أطفال بكنيسة العذراء بالوجوه بشبرا، عقب تدشين الكنيسة.

ودشن قداسته اليوم مذابح ثلاث كنائس موجودة داخل كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا.

وشارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.
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