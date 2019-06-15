أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 (فيديوجراف)
السبت 15/يونيو/2019 - 11:57 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الذهب في السوق المصري، ولمعرفة الأسعار اليوم السبت 15-6-2019 عبر الفيديو التالي:
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