أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 (فيديوجراف)

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الذهب في السوق المصري، ولمعرفة الأسعار اليوم السبت 15-6-2019 عبر الفيديو التالي:



