ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سبب طرد باسل خياط من نقابة الفنانين في سوريا

السبت 15/يونيو/2019 - 11:48 ص
سبب طرد باسل خياط من نقابة الفنانين في سوريا
باسل خياط
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تحدث الفنان السوري باسل خياط، للمرة الأولى في الإعلام عن السبب الأساسي الذي دفع نقابة الفنانين في سوريا لطرده منها منذ فترة.

باسل وخلال مقابلته في برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل باسم ياخور قال بأن عدم دفعه الاشتراكات السنوية ليس هو السبب .

وكشف باسل بأن السبب الأساسي هو تصريح سيّء جداً نُسب إليه في الإعلام يتعلق بالوضع السياسي في سوريا هو سبب الأزمة.

كما أكّد باسل أن طوال فترة الأزمة في سوريا لم يصدر منه أي تصريح عن الموضوع إلا أن أحد الصحافيين نشر تصريحا كاذبا عن لسانه.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
-
x
15:30
-
جنوب أفريقيا
أوغندا
-
x
19:30
-
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
-
x
21:00
-
بيرو
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
-
x
18:00
-
كوريا الجنوبية