هنا| رابط التسجيل في حساب المواطن
السبت 15/يونيو/2019 - 11:45 ص
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أكد حساب المواطن أن عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، مازالت مستمرة والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث برنامج حساب المواطن، المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي اضغط هنا.
وأعلن حساب المواطن عن تعديل بعض ممعايير صرف دعم حساب المواطن، وشروط الاستحقاق المتبعة في برنامج حساب المواطن، والتي تتضمن من بينها ضرورة الإفصاح عن دخل الأسرة بما فيه راتب الزوجة، بذا سنقدم لكم رابط حساب المواطن لمعرفة هذه التعديلات.
تعديل معايير صرف دعم حساب المواطن وشروط الاستحقاق
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً من مواطن قال فيه: كان ينزل لي الدعم في حسابي من برنامج حساب المواطن ثم اشتغلت زوجتي فتوقف الصرف، الآن زوجتي تركت العمل وخرجت من التأمينات هل بالإمكان إعادتي إلى وضع الصرف؟
ورد حساب المواطن بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك ثم الدخول على تفاصيل الطلب ،بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى لا توجد وظيفة ثم التوجه إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل والضغط على حفظ.
ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيدون حول الدخل لكنه يقوم بمطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ويعتبر الموقع الرسمي لتسجيل حساب المواطن 1440 برنامج سعودي وطني أنشئ خصيصًا لحماية المواطن والأسر السعودية من الأثآر المباشر وغير المباشر المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي تستهدف المملكة العربية السعودية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها أثر كبير على الحياة المعيشية للمواطن السعودي، قد تتسبب بعبء إضافي كبير على بعض فئات المجتمع.
كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم.
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