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نجمة مسلسل "الكاتب" تتعرض للتهديد بالسكين في اليونان

السبت 15/يونيو/2019 - 11:38 ص
نجمة مسلسل الكاتب تتعرض للتهديد بالسكين في اليونان
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الفجر الفني
 
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فاجأت الممثلة نور صعب، صاحبة شخصية "جيهان" في مسلسل "الكاتب"، متابعيها على تطبيق الصور إنستغرام بمقطع فيديو سردت فيه حادثة تعرضها للسرقة في اليونان.

وفي التفاصيل، فقد كشفت نور صعب أنها تعرضت لسرقة حقيبتها التي تضمّنت جواز سفرها في أثينا، وهي بالتالي عاجزة الآن عن العودة إلى بلدها لبنان حالياً.

وقد علّقت صاحبة شخصية "جيهان" على الفيديو بالقول" هيك الانسان بتخترب حياته بثواني وبتنرفع بوجهه سكين وبيتهدد وبينسرق… بليز ديروا بالكن ما تفوتوا بالحيط متلي. وما تحملوا جواز سفركم او هوية او اَي شي مهم او مصاري كتير".

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