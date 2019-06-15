انطلاق الماراثون الانتخابي لغرفة القاهرة التجارية وسط إقبال كبير من الناخبين (صور)
السبت 15/يونيو/2019 - 11:25 ص
أحمد المصري
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انطلقت اليوم فعاليات انتخابات غرفة القاهرة التجارية لدورة ٢٠١٩ - ٣٠٢٣، بحضور كافة المرشحين أبرزهم المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة الحالي والمرشح لرئاستها في الدورة الجديدة الذي ظهر في استقبال الناخبين.
وتوافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غرفة القاهرة التجارية لصالح المرشحين، ومن المتوقع أن تشهد انتخابات الغرف التجارية إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين على مدار اليوم.
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