هجوم بالهاون على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق
السبت 15/يونيو/2019 - 11:39 ص
وكالات
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أعلن الجيش العراقي، السبت، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمال العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين أمريكيين.
وأضاف الجيش العراقي أن الهجوم تسبب في
حريق صغير، لكن لم تقع إصابات.
وأفاد الجيش، في بيان عسكري، بأن الهجوم
على قاعدة "بلد" الجوية، وقع في وقت مبكر من صباح السبت.
يأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق
الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، التي اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات على
ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، الخميس الماضي، بينما تنفي إيران تورطها في ذلك.
وكان صاروخ أطلق على بعد أقل من ميل من
السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، انفجر الشهر الماضي،
قبل أن يسقط صاروخ آخر مساء الجمعة في مبنى سكني مقابل السفارة الأمريكية في بغداد.
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