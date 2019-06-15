اليوم.. نظر دعوى التهرب الضريبي ضد سعد الصغير

وكانت المحكمة قد قضت بحبس الفنان سعد الصغير عامين، وكفالة 5000 جنيه عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، و تم تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للسداد.











كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و257 ألف جنيه، وقد استأنفت النيابة على الحكم.