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اليوم.. نظر دعوى التهرب الضريبي ضد سعد الصغير

السبت 15/يونيو/2019 - 11:32 ص
اليوم.. نظر دعوى التهرب الضريبي ضد سعد الصغير
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مروة هيكل
 
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تواصل محكمة مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة اليوم بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود و عضوية كلا من المستشارين عبد الرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي وسكرتارية محمد صبحي، نظر الدعوى المقامة ضد سعد الصغير بالتهرب الضريبي.


وكانت  المحكمة  قد قضت بحبس الفنان سعد الصغير عامين، وكفالة 5000 جنيه عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، و تم تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للسداد.


كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و257 ألف جنيه، وقد استأنفت النيابة على الحكم.
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