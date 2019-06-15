سفير مصر في ألمانيا: الرئيس الألماني طلب أن يكون حفل تكريم هاني عازر على أعلى مستوى



وأشار "عبد العاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنه كان هناك انطباع جيد جدا بين حضور حفل التكريم عما ذكره عمدة المدينة التي يقيم بها "عازر" في ألمانيا عنه، حيث سرد ععد من الأعمال التي قام بها "عازر" لصالح الدولة الألمانية.



وأضاف أن هاني عازر أنقذ ألمانيا في 2006 عندما أنجز تنفيذ مترو برلين في وقت قياسي قبل افتتاح كأس العالم، لافتًا إلى أن هناك 2000 طالب مصري من خريجي المداري الألمانية يأتون إلى ألمانيا سنويًا لاستكمال دراستهم الجامعية.



ولفت إلى أن الرئيس الألماني طلب أن يكون حفل تكريم هاني عازر على أعلى مستوى، موضحا أنهم يستخدمون مثل تلك المواقف للترويج على وجود نماذج مصرية تخدم مصر وغيرها من الدول.



ونوه بأن الرئيس الألماني السابق أبدى تعجبه الشديد في نجاح المصريين في انجاز مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد.



قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إنه شعر بقدر كبير من الفخر والاعتزاز لتكريم المهندس هاني عازر وحصوله على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بألمانيا.