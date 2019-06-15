صورة سعودية-صينية للكرة الأرضية من الفضاء الخارجي

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تمكن التعاون الصيني السعودي في مجال الفضاء من تحقيق إنجازات علمية هامة؛ حيث التقطت كاميرا بصرية تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإطلاقها على قمر صناعي صيني؛ من التقاط عدة صور، منها صورة للكرة الأرضية من الفضاء.



وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة -في بيانٍ له، اليوم السبت- إنه تم إطلاق القمر الصناعي المسمى Queqiao في 21 مايو من العام الماضي، ودخل في مدار بنقطة «لانجرانج الثانية (L2)» بين الأرض والقمر على بعد نحو 65 ألف كيلومتر من القمر بعد رحلة استغرقت أكثر من 20 يومًا.



وأضاف أنه منذ 14 يونيو 2018 كشفت كل من الصين والسعودية عن ثلاث صور من مدار القمر تم الحصول عليها من خلال التعاون في مهمة لقمر صناعي من أجل المسبار القمري «تشانج آي 4».



وأشار أبو زاهرة إلى أنه تم استخدام كاميرا بصرية طورتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على قمر صناعي صغير، أطلق عليه اسم Longjiang-2 تم إطلاقه مع القمر الصناعي Queqiao.



وتابع: «القمر الصناعي الصغير Longjiang-2، يدور حول القمر، وأرسلت الكاميرا التي بدأت عملها في 28 مايو 2018، ملاحظات عن القمر والتقطت سلسلة من الصور والبيانات القمرية الواضحة، ومنها صور لجزء من القمر مع الكرة الأرضية، وصورة أخرى لجزء من سطح القمر، وهو ما يعد إنجازًا هامًّا للتعاون بين الصين والسعودية».



وأوضح أنه طبقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الصين والسعودية في 16 مارس 2017، سوف يتبادل البلدان البيانات العلمية في هذا التعاون.