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"شهيد لقمة العيش".. 4 يقتلون سائق توكتوك أمام منزله لسرقة مركبته بقنا

السبت 15/يونيو/2019 - 11:28 ص
شهيد لقمة العيش.. 4 يقتلون سائق توكتوك أمام منزله لسرقة مركبته بقنا
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا في كشف ملابسات ما تبلغ به لمركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا بوفاة (سائق- مقيم بناحية الزرايب بدائرة المركز) إثر إصابته بعيار ناري بالبطن، وذلك على خلفية حدوث مشاجرة بينه وآخرين أمام منزله وقيام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاهه فأودى بحياته واستولوا على المركبة الخاصة به "توك توك"، وهروبهم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات فقد توصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص سبق اتهام ثلاثة منهم في العديد من القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط ثلاثة من مرتكبي الواقعة، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة، وأضافوا أنه حال قيامهم بسرقة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه شاهدهم وحاول الإمساك بهم فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار ناري تجاهه من بندقية آلية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وقرروا إخفائهم "التوك توك" عقب ذلك لدى أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) تمهيدًا لبيعه، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات سرقة، كما قرر أحدهم حيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأرشدوا عن الدراجة النارية التى كانوا يستقلونها حال ارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.
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