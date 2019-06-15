الطالع الفلكي السّبت 15/6/2019..بَاطِنَهُ الرّحْمَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الحادية عشرة و3 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دَخَل العقرب فى الدقيقة الـ31 بعد مُنتصف ليلة أمس الجمعة /فجرالسّبت بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 8 بَؤونَة قبطى، 15 حُزَيْرَان رُومى، 11 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ليه رَبّنَا ماوَزّعش نِعَمُه على النّاس كلهم؟) -"وَلَوْبَسَط الله الرّزْقَ لِعَبَادِهِ لَبَغَوْ فِى الأرض" حِكْمِتُه كِده يا أخى.(حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1978)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(الشّمس تدخل الجَوْزَاء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

على الطريقة الهندية والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشمس من برج الثور لتدخل برج الجَوْزَاء فى الثانية و10 دقائق ظهراً ، وسوف تبقى فيه لتنتقل لبرج السّرطان فى الواحدة و 5 دقائق فجر 17 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسرطان فى 17 يوليو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء (ينتقل للسّرطان 20 يونيو)

(الزّهرة) ----- فى الثّور (تنتقل للجَوْزَاء فى 28 يونيو)

(القمر) ------ فى العقرب (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الجَوْزَاء (ينتقل للسرطان فى 22 يونيو))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)





دخول الشمس للجوزاء برج الإعلان والإعلام والمهارات الكلامية يعنى طفرة للمشتغلين بمهن الإعلام و والمُحاماة والطب، فترة مُناسبة للبدء بإعداد وتنفيذ الخطط التجاريّة وتبادل المنافع بين هذا وذاك ،البدء فى كورس دراسى علمى مُكثّف يستلزم طاقة من التركيز والحفظ ،الأسفار بغرض التجارة أوحتى بغرض الإستجمام ، البحث عن عروسة/عريس الأحلام خلال منُاسبات التواصل الإجتماعى من تجمّعات تشمل الجنسين مثل مراكز اللغات والحاسب الآلى ، الأندية وحفلات الزفاف حيث يكون مكان التجمّع بيئة مناسبة لكلا الجنسين للإلتقاء وفحص الطرف الآخر عن قُرب والتواصل معه كزميل بطريقة مقبولة بعيداً عن الإبتذال أو التعارف المُتعمّد خشن الأسلوب.





لكن بحدوث كسوف كامل للشمس عند ولادة الشهر القمرى الجديد فى 2 يوليو ، وحدوث خسوف جزئى للقمرعند إكتمال البدر فى 16 يوليو فتلك العلاقات الإجتماعية مُعرّضة لحدوث سوء تفاهم ، لعثمة عند الكلام أو تعبير عن نفسك بشكل خاطئ ، تشتت التركيز عند الإستذكار بسبب ظهور أمر طارئ ، وعليه فالتروّى والفحص الدقيق والتفكير فى الكلمة قبل نطقها مفيد لتلافى أى تأثير سلبى (إن وُجِد) فتذكر أن حدوث الكسوف أوالخسوف لهما جانب إيجابى وهو ظهور شيئ /فرصة أو شخص فى توقيت غير متوقع أو غير معتاد بالتوازى مع ظهور القمر فى مسار الشمس ليحجب ضوءها أو ظهور الشمس أمام البدر ليحجب ضوءه بتوقيت ليس معتاد ، حسن يوسف طوال فيلم مطلوب أرملة كان تركيزه على عروسته المفترضة نادية لطفى لكنه بظهور الكسوف أو الخسوف تم حجب العروسة عنه ليتزوجها يوسف شعبان ، لكن هذا الحجب رغم أنه من ظاهره العذاب لكن باطنه كان الرحمة فظهرت فاتن الشوباشى الأرملة بتوقيت غير متوقع ليفوز البطل بالعروس والميراث معاً.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدر إمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الثور: الهدوء والتمسّك ببرود الأعصاب يوفر عليك أخطاء ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.





برج الجوزاء: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء الزيارات.





برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الأسد: لاتبدو المعضلة الماليّة قادرة على إحباطك ولكن على العكس فأنت تستمتع بالتفكير فى طرق مبتكرة للتغلب عليها كما لعبة الشطرنج، العبد فى التفكير.





برج العذراء: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الميزان: أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّك بالواقعية والحلول الملموسة وإتباع الحكمة والعقل بعيداً عن الخواطر.





برج العقرب: ليس وقت الإتفاقات فى ظل إرتباك ولعثمة ،إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع.





برج القوس: لاتجلس فى إنتظار الفرص بل حاول السّعى وراءها من خلال تقليب أرقام هاتفك وأداء بعض الإتصالات، الحركة بركة.





برج الجدي: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.

برج الدّلو: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين وتكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً، لاتصنع عداوات لا لزوم لها.



