غياب ٣٣ طالبا عن امتحان الاستاتيكا بدمياط

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صرح السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى بصعوبة امتحان الاستاتيكا، أو حدوث أية مشاكل داخل اللجان.



وأضاف "سويلم" أن هناك 33 طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحانات من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم 2443 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.