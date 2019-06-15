قبل اكتشاف صاحبها السرقة.. سقوط لص "شقة البساتين" في قبضة الشرطة

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة") وبحوزته (مبلغ مالى قدره 2400 جنيه- مفتاح سيارة "مجهول المصدر"- مفك).



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بإسلوب "كسر الكالون" بإستخدام الأداة حيازته، واقر بإنفاقه مبلغ مالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه واقعة السرقة بعد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قبل إكتشاف المجنى عليه واقعة السرقة.. مباحث البساتين بالقاهرة تضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم