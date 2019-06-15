محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق والبديل لموقف أبو حسين وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الرصف وتجهيز الموقف لإستقبال سيارات الأجرة لنقل المواطنين لقراهم المختلفة مشدداً على سرعة الإنتهاء من تركيب التندات و اللوحات الإرشادية للتيسير على المسافرين.





وأعطى المحافظ ، توجيهات لمدير إدارة المرور، بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف وإلزام أصحاب السيارات بالموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف ، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.





كما قام محافظ الشرقية وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد الصافي رئيس مركز الزقازيق بتفقد موقف أبو حسين ووضع التصور الأمثل للإستفادة من المكان وتوسعته لخلق محور مروري جديد بإتجاه المعهد الديني ليساهم بشكل كبير في فك الإختناقات المرورية بتلك المنطقة الحيوية ويخلق السيولة المرورية المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على المسافرين.



