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وزير التنمية المحلية يتفقد استاد السويس والاستعدادات النهائية للأمم الأفريقية "صور"

السبت 15/يونيو/2019 - 11:25 ص
وزير التنمية المحلية يتفقد استاد السويس والاستعدادات النهائية للأمم الأفريقية صور
الوزير ومرافقوه في الاستاد
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أبوبكر عبد المعز
 
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تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، استاد السويس الرياضي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكافة والتي استغرقت خمسة أشهر بدأت بعد إعلان استضافة مصر كأس الأمم الأفريقية واختيار استاد السويس لاستضافة مباريات المجموعة الخامسة.

وشملت الزيارة تفقد الملعب وغرف الملابس والمركز الإعلامى والعيادة الطبية وقاعة متعددة الأغراض، وكافة الخدمات استعدادا للأمم الأفريقية يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم السبت، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وعددا من القيادات التنفيذية.
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