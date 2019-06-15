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سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بهذا القرار

السبت 15/يونيو/2019 - 10:26 ص
سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بهذا القرار
سعود آل سويلم
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وكالات
 
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أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اعتذاره عن الترشح لرئاسة النادي للفترة من 2019 وحتى 2023، مرجعاً السبب إلى ظروف لم يعلنها.

 

وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر: "بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجال النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عاماً تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير".

 

وكانت لجنة الانتخابات بالنادي أغلقت باب الترشح الثلاثاء الماضي دون تقدم أي مرشح وهو ما سيتيح فتح الباب مرة أخرى ابتداء من الأحد المقبل، لمدة ثلاثة أيام.

 

وأضاف: "كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط".

 

واختتم: "تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله".

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